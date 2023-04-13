ua ru
Чт, 13 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Форвард "Айлендерс" із дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео

Новость на русском →
Нью-Йорк, Четвер 13 квітня 2023 11:41
Форвард "Айлендерс" із дублем став головною зіркою вечора НХЛ: відео Фото: Брок Нельсон (крайній ліворуч) закинув дві шайби "Монреалю" (nypost.com)
Автор: Антон Федорців

Оглядачі Національної хокейної ліги обрали центрфорварда "Нью-Йорк Айлендерс" Брока Нельсона першою зіркою ігрового дня регулярного чемпіонату.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ.

Досвідчений американець доклався до перемоги над "Монреаль Канадієнс" на домашньому льоду. Він закинув дві шайби, а команда за підсумками поєдинку гарантувала місце в плей-офф.

Саме Нельсон відкрив рахунок у протистоянні. У середині першого періоду він отримав передачу від Палм'єрі та влучно кинув із центральної зони з-під оборонця. А в середині другої 20-хвилинки форвард підправив шайбу після кидка Добсона з дистанції.

"Айлендерс" завдяки перемозі остаточно утвердилися на 4-й сходинці дивізіону Метрополітен. Набравши 93 очки, острів'яни стали недосяжними для "Піттсбурга". Нельсон натомість набрав 75 пунктів у регулярці – 36 шайб, 39 передач.

До топ-трійки зірок також потрапили форвард "Далласа" Ваєтт Джонстон і оборонець "Калгарі" Нікіта Задоров. Перший оформив дубль під час виїзного розгрому "Сент-Луїса". Тим часом росіянин тричі розписався у воротах "Сан-Хосе" та змусив фанатів "Флеймз" кидати картузи на лід.

Усі результати вечора в НХЛ:

  • "Айлендерс" – "Монреаль" – 4:2 (2:1, 1:1, 1:0)
  • "Сент-Луїс" – "Даллас" – 2:5 (2:2, 0:3, 0:0)
  • "Калгарі" – "Сан-Хосе" – 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)

До слова, напередодні "Бостон" встановив новий рекорд НХЛ за набраними очками.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НХЛ хоккей
NEWS
Росія восени може активізувати ракетні удари. Генштаб розкрив плани ворога
Росія восени може активізувати ракетні удари. Генштаб розкрив плани ворога
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно