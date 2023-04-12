Форвард "Атланти" ефектно набрав очки на добиванні: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

"Другорічка" джорджійців запам'ятався епізодом у фінальній чверті протистояння з "Маямі". Саме Джонсон найкраще зорієнтувався після невдалого кидка Янга. Він високо підстрибнув після триочкової спроби одноклубника та на добиванні набрав 2 пункти.

Стараннями форварда та інших "Атланта" здолала "Гіт" на виїзді (116:105). Перемога в плей-ін дозволила "Гокс" пробитися у плей-офф сезону асоціації. Натомість "Маямі" ще побореться за останню путівку до стадії матчів на виліт пізніше.

Сам Джонсон провів на паркеті 14 хвилин. За відведений час він встиг набрати 10 очок, зробив 7 підбирань і віддав 3 передачі. Найрезультативнішим же в матчі став оборонець флоридців Кайл Лаурі (33 пункти).

Хто такий Джейлен Джонсон

Уродженець штату Вісконсин, на студентському рівні виступав за Університет Дюка. Обраний "Атлантою" під 20-м номером драфту НБА-2021.

Під егідою асоціації дебютував восени того ж року. Набирався досвіду в Джі-Лізі, де захищав кольори фарм-клубу – "Коледж Парк Скайгокс". У складі "Атланти" провів у перший сезон лише 22 матчі, зокрема і через травму коліна.

Середні цифри нинішнього сезону – 5.7 очок, 4.1 підбирання, 1.2 передача, 0.6 перехоплень за майже 15 хвилин у грі. Протистояння з "Бостоном" стане дебютом Джонсона в плей-офф НБА.