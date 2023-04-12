Форвард "Атланты" эффектно набрал очки на добивании: момент дня в НБА

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA .

"Второгодка" джорджийцев запомнился эпизодом в финальной четверти противостояния с "Майами". Именно Джонсон лучше всего сориентировался после неудачного броска Янга. Он высоко подпрыгнул после трехочковой попытки одноклубника и на добивании набрал 2 пункта.

Стараниями форварда и других "Атланта" одолела "Хит" на выезде (116:105). Победа в плей-ин позволила "Хокс" пробиться в плей-офф сезона ассоциации. "Майами" еще сразится за последнюю путевку в стадию матчей на вылет позже.

Сам Джонсон провел на паркете 14 минут. За отведенное время он успел набрать 10 очков, сделал 7 подборов и отдал 3 передачи. Самым же результативным в матче стал защитник флоридцев Кайл Лаури (33 пункта).

Кто такой Джейлен Джонсон

Уроженец штата Висконсин, на студенческом уровне выступал за Университет Дьюка. Выбран "Атлантой" под 20-м номером драфта НБА-2021.

Под эгидой ассоциации дебютировал осенью того же года. Набирался опыта в Джи-Лиге, где защищал цвета фарм-клуба – "Колледж Парк Скайхокс". В составе "Атланты" провел в первый сезон всего 22 матча, в том числе и из-за травмы колена.

Средние цифры нынешнего сезона – 5.7 очков, 4.1 подбора, 1.2 передача, 0.6 перехватов за почти 15 минут в игре. Противостояние с "Бостоном" станет дебютом Джонсона в плей-офф НБА.