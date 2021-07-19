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Форум "Украина 30". Объявлены темы следующих встреч в июле

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Киев, Понедельник 19 июля 2021 17:02
Форум "Украина 30". Объявлены темы следующих встреч в июле Фото: объявлены темы следующих встреч в июле (facebook.com/Forum.Ukraine30)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Всеукраинский форум "Украина 30. Трудовые ресурсы" стартует 20 июля. В рамках двухдневных встреч будут обсуждаться трудовая миграция, борьба с безработицей, изменения рынка труда в условиях пандемии коронавируса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу форума в Facebook.

"Всеукраинский форум "Украина 30. Трудовые ресурсы" начнется во вторник, 20 июля", - отметили организаторы.

Форум откроет президент Украины Владимир Зеленский. В течение двух дней спикеры будут обсуждать государственную политику по возврату трудовых мигрантов, программы по борьбе с безработицей и изменение рынка труда в связи с пандемией коронавируса.

В среду, 21 июля, спикеры обсудят новый Трудовой кодекс, цифровизацию трудовых отношений, Европейскую социальную хартию и конвенцию международной организации для обеспечения социальных стандартов и занятости украинцев.

Всеукраинский форум "Украина 30" стартовал 8 февраля. Всего запланировано 30 мероприятий, которые должны были проходить еженедельно. Данный форум посвящен 30-й годовщине Независимости Украины. По словам президента Владимира Зеленского, это "старт большого общественного диалога с участием власти, общественности и международных партнеров".

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