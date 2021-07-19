Форум "Україна 30". Оголошено теми наступних зустрічей у липні
Всеукраїнський форум "Україна 30. Трудові ресурси" стартує 20 липня. У рамках дводенних зустрічей обговорюватимуться трудова міграція, боротьба з безробіттям, зміни ринку праці в умовах пандемії коронавірусу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу форуму в Facebook.
"Всеукраїнський форум "Україна 30. Трудові ресурси" розпочнеться у вівторок, 20 липня", - зазначили організатори.
Форум відкриє президент України Володимир Зеленський. Протягом двох днів спікери обговорюватимуть державну політику щодо повернення трудових мігрантів, програми по боротьбі з безробіттям і зміну ринку праці у зв'язку з пандемією коронавірусу.
У середу, 21 липня, спікери обговорять новий Трудовий кодекс, цифровізацію трудових відносин, Європейську соціальну хартію та Конвенцію Міжнародної організації для забезпечення соціальних стандартів та зайнятості українців.
Всеукраїнський форум " Україна 30" стартував 8 лютого. Всього заплановано 30 заходів, які повинні були проходити щотижня. Даний форум присвячений 30-й річниці Незалежності України. За словами президента Володимира Зеленського, це "старт великого суспільного діалогу за участю влади, громадськості та міжнародних партнерів".