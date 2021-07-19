ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Форум "Україна 30". Оголошено теми наступних зустрічей у липні

Новость на русском →
Київ, Понеділок 19 липня 2021 17:02
Форум "Україна 30". Оголошено теми наступних зустрічей у липні Фото: оголошені теми наступних зустрічей у липні (facebook.com/Forum.Ukraine30)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Всеукраїнський форум "Україна 30. Трудові ресурси" стартує 20 липня. У рамках дводенних зустрічей обговорюватимуться трудова міграція, боротьба з безробіттям, зміни ринку праці в умовах пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу форуму в Facebook.

"Всеукраїнський форум "Україна 30. Трудові ресурси" розпочнеться у вівторок, 20 липня", - зазначили організатори.

Форум відкриє президент України Володимир Зеленський. Протягом двох днів спікери обговорюватимуть державну політику щодо повернення трудових мігрантів, програми по боротьбі з безробіттям і зміну ринку праці у зв'язку з пандемією коронавірусу.

У середу, 21 липня, спікери обговорять новий Трудовий кодекс, цифровізацію трудових відносин, Європейську соціальну хартію та Конвенцію Міжнародної організації для забезпечення соціальних стандартів та зайнятості українців.

Всеукраїнський форум " Україна 30" стартував 8 лютого. Всього заплановано 30 заходів, які повинні були проходити щотижня. Даний форум присвячений 30-й річниці Незалежності України. За словами президента Володимира Зеленського, це "старт великого суспільного діалогу за участю влади, громадськості та міжнародних партнерів".

Читайте РБК-Україна в Google News
Форум
NEWS
Збій в роботі транспорту, залиті водою станції метро: наслідки зливи в Києві
Збій в роботі транспорту, залиті водою станції метро: наслідки зливи в Києві
DAILY
Елла Лібанова: Нас має бути не більше, ми маємо жити довше і краще
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Елла Лібанова: Нас має бути не більше, ми маємо жити довше і краще