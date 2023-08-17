Форум оборонних індустрій в Україні. Зеленський розкрив деталі

За його словами, його проведення заплановано на осінь цього року і він відбуватиметься на державному рівні. На Форумі будуть присутні як українські виробники озброєння так і західні партнери.

"Увесь світ, який зацікавлений у тому, щоб міжнародне право та людяність мали відповідний арсенал захисту від будь-якого терору. Світ може бути обʼєднаний іще й таким форматом співпраці", - розповів Зеленський.

На Формі також планується зафіксувати досягнення оборонно-промислового комплексу України. Його ціль - продемонструвати те, що ми вже вміємо та розглянути те, що можемо додати до можливостей, зокрема через створення нових виробництв в Україні, через локалізацію з партнерами.

"Ми маємо дати новий безпековий імпульс для всіх у світі, хто так само, як і ми, цінує свою державність і свободу. Нації мають право на захист. Будуємо арсенал вільного світу разом", - підкреслив він.

Форум оборонних індустрій в Україні

Нагадаємо, вперше про Форум розповів міністр Закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Він зауважив, що Україні потрібно щоб і виробництво ставало частиною цього загального "натівського" виробничого комплексу.

Ремонт техніки в Україні

Нагадаємо, ми повідомляли, що німецька компанія Rheinmetall планує створити в Україні ремонтний центр для танків Leopard та іншої військової техніки, яка постачається Берліном, вже наприкінці літа.

Крім того, концерн Rheinmetall планує відкрити свій завод із виробництва бронетехніки в Україні вже протягом 12 тижнів.

Більш детально про Rheinmetall можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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