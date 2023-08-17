Форум оборонных индустрий в Украине. Зеленский раскрыл детали

По его словам, его проведение запланировано на осень этого года и будет проходить на государственном уровне. На Форуме будут присутствовать как украинские производители вооружения, так и западные партнеры.

"Весь мир, который заинтересован в том, чтобы международное право и человечность имели соответствующий арсенал защиты от любого террора. Мир может быть объединен еще и таким форматом сотрудничества", - рассказал Зеленский.

На Форме планируется зафиксировать достижения оборонно-промышленного комплекса Украины. Его цель - продемонстрировать то, что мы уже умеем и рассмотреть то, что мы можем добавить к возможностям, в частности через создание новых производств в Украине, через локализацию с партнерами.

"Мы должны дать новый импульс безопасности для всех в мире, кто так же, как и мы, ценит свою государственность и свободу. Нации имеют право на защиту. Строим арсенал свободного мира вместе", - подчеркнул он.

Форум оборонных индустрий в Украине

Напомним, впервые о Форуме рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Он отметил, что Украине нужно, чтобы и производство становилось частью этого общего "натовского" производственного комплекса.

Ремонт техники в Украине

Напомним, мы сообщали, что немецкая компания Rheinmetall планирует создать в Украине ремонтный центр для танков Leopard и другой военной техники, поставляемой Берлином, уже в конце лета.

Кроме того, концерн Rheinmetall планирует открыть свой завод по производству бронетехники в Украине уже 12 недель.

Более подробно о Rheinmetall можете узнать в материале РБК-Украина.

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