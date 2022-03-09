UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Форум в Давосе прекратил контакты с российскими организациями

Автор: Антон Федорцив

Всемирный экономический форум решил прекратить взаимодействия с российскими организациями и лицами, попавшими под санкции за вторжение РФ в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Форум в Давосе перестал контактировать с попавшими под санкции российскими гражданами. Кроме того, Всемирный экономический форум отказался от сотрудничества с местными организациями.

"Ни с одним лицом, находящимся под санкциями, мы не взаимодействуем, а также заморозили все отношения с российскими организациями", – заявили в пресс-службе форума.

В этом году Всемирный экономический форум в Давосе состоится 22-26 мая.

Напомним, что Philip Morris отказался от дальнейших инвестиций в Россию.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияДавосВторжение России в Украину