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Форум у Давосі припинив контакти з російськими організаціями

Автор: Антон Федорців

Всесвітній економічний форум вирішив припинити взаємодію з російськими організаціями та особами, які потрапили під санкції за вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Форум у Давосі перестав контактувати з російськими громадянами, які потрапили під санкції. Окрім того, Всесвітній економічний форум відмовився від співпраці з тамтешніми організаціями.

"Із жодною особою, яка перебуває під санкціями, ми не взаємодіємо і заморозили всі відносини з російськими організаціями", – заявили в прес-службі форуму.

Цьогоріч Всесвітній економічний форум у Давосі відбудеться 22-26 травня.

Нагадаємо, що Philip Morris відмовився від подальших інвестицій в Росію.

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