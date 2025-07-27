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Фортуна повернется лицом к этим знакам Зодиака: встречайте чудеса

Воскресенье 27 июля 2025 06:07
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Фортуна повернется лицом к этим знакам Зодиака: встречайте чудеса Гороскоп на конец лета (фото: Freepik)
Автор: Полина Иваненко

Последние дни июля принесут порцию счастья для четырех знаков Зодиака. Судьба шепотом подскажет, куда смотреть, чтобы не пропустить самое интересное, а случайности неожиданно станут подсказками.

Какие знаки Зодиака встретят Фортуну, рассказывает РБК-Украина.

Стрелец

Ваше нетерпение на этот раз станет преимуществом. В момент, когда другие еще думают, вы уже действуете, и именно эта скорость даст результат. В конце июля возможно знакомство, которое изменит планы, или дорога, ведущая не туда, куда вы хотели, но именно туда, куда нужно.

Близнецы

В вашу жизнь придет Фортуна, которая долго от вас ускользала. Возможно, это неожиданное решение, которое освободит от проблем, также возможен простой разговор, после которого станет легче дышать. Эти дни помогут вам вспомнить, какими вы можете быть, когда не приходится держать маску. И это будет фантастично.

Весы

То, что раньше не складывалось, сейчас сдвинется с места. Кто-то предложит помощь, даже не подозревая, насколько это вовремя. Вы почувствуете баланс не только в мыслях, но и в реальных событиях, но важно сохранять спокойствие, потому что именно оно сейчас открывает двери. Гороскоп не просто так обещает вам встречу с Фортуной, все будет хорошо.

Телец

Мир вокруг вас будто начнет играть по вашим правилам, у вас появится шанс воплотить свои мечты. Один взгляд, один звонок, одно признание, и все станет на свои места. Вы получите что-то ценное, просто оставаясь собой. Фортуна поворачивается к вам лицом, и это станет началом периода большого чуда.

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При создании материала были использованы источники: Your Tango, Tarot.

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