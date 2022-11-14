Форсують Дніпро? У Міноборони показали, як ЗСУ переправляються через річку
У Міноборони показали, як українські військові переправляються через Дніпро. Але поки невідомо, де саме ЗСУ форсували річку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони у Twitter.
На відео показано, як українські військові на човнах переправляються через річку. Скільки було бійців та куди саме прямували захисники - невідомо.
"Чудовий Дніпро", - йдеться в описі під відео.
Beautiful Dnipro pic.twitter.com/SMpr97fpkZ— Defense of Ukraine (@DefenceU) November 13, 2022
Варто зазначити, що ЗСУ звільнили правий берег Дніпра від російських військ. Під окупацією залишається також Кінбурнська коса.
Нагадаємо, українські воїни ввійшли до села Музиківка Херсонської області та встановили у населеному пункті державний прапор.
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