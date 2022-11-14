Форсують Дніпро? У Міноборони показали, як ЗСУ переправляються через річку

У Міноборони показали, як українські військові переправляються через Дніпро. Але поки невідомо, де саме ЗСУ форсували річку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони у Twitter.

На відео показано, як українські військові на човнах переправляються через річку. Скільки було бійців та куди саме прямували захисники - невідомо.

"Чудовий Дніпро", - йдеться в описі під відео.

Beautiful Dnipro pic.twitter.com/SMpr97fpkZ — Defense of Ukraine (@DefenceU) November 13, 2022

Варто зазначити, що ЗСУ звільнили правий берег Дніпра від російських військ. Під окупацією залишається також Кінбурнська коса.