Формував підрозділи для війни. Повідомлено про підозру голові парламенту Чечні
Україна повідомила про підозру голові парламенту Чеченської Республіки Магомеду Даудову. Він займався формуванням нових підрозділів угруповань ворога, які дислокуються на території північного Кавказу.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.
За безпосередньої участі Даудова були створені:
- "78-й моторизований полк спеціального призначення "Північ-Ахмат";
- батальйон "Південь-Ахмат";
- батальйон "Захід-Ахмат";
- батальйон "Схід-Ахмат".
"За даними слідства, "мобілізовані" проходять військову підготовку в університеті спецназу, який розташований у місті Гудермес Чеченської Республіки. Потім бойовиків перекидають до тимчасово захоплених районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей", - пише пресслужба.
Встановлено, що упродовж липня-листопада минулого року підозрюваний особисто приїздив до тимчасово окупованих Лисичанська, Попасної та Маріуполя, де зустрічався з ватажками загонів "кадирівців" й закликав до ведення активних бойових дій проти наших воїнів.
Зокрема у своєму Telegram-каналі підозрюваний поширював виступи Кадирова щодо виправдовувань російської агресії.
Даудову було повідомлено про підозру за статтями Кримінального кодексу України:
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (здійснення пособництва у веденні агресивної війни);
- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (здійснення пособництва у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків, вчинене представником влади та за попередньою змовою групою осіб);
- ч. 3 ст. 436-2 (поширення службовою особою матеріалів, у яких містяться виправдовування, визнання правомірною збройної агресії РФ проти України).
"Наразі фігурант перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", - пише СБУ.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Черкаській області було викрито російську шпигунку, яка хотіла влаштуватися до органів місцевого самоврядування.
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