Формировал подразделения для войны. Сообщено о подозрении главе парламента Чечни
Украина сообщила о подозрении главе парламента Чеченской Республики Магомеду Даудову. Он занимался формированием новых подразделений группировок врага, которые дислоцируются на территории Северного Кавказа.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал СБУ.
При непосредственном участии Даудова были созданы:
- "78-й моторизованный полк специального назначения "Север-Ахмат";
- батальон "Юг-Ахмат";
- батальон "Запад-Ахмат";
- батальон "Восток-Ахмат".
"По данным следствия, "мобилизованные" проходят военную подготовку в университете спецназа, расположенного в городе Гудермес Чеченской Республики. Затем боевиков перебрасывают во временно захваченные районы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей", - пишет пресс-служба.
Установлено, что в течение июля-ноября прошлого года подозреваемый лично приезжал во временно оккупированные Лисичанск, Попасную и Мариуполь, где встречался с главарями отрядов "кадыровцев" и призывал к ведению активных боевых действий против наших воинов.
В частности, в своем Telegram-канале подозреваемый распространял выступления Кадырова по поводу оправдания российской агрессии.
Даудову было доложено о подозрении по статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (осуществление пособничества в ведении агрессивной войны);
- ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (осуществление пособничества в совершении умышленных действий с целью изменения границ территории Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, которые привели к гибели людей и других тяжких последствий, совершенное представителем власти и по предварительному сговору группой лиц);
- ч. 3 ст. 436-2 (распространение должностным лицом материалов, содержащих оправдание, признание правомерной вооруженной агрессии РФ против Украины).
"Сейчас фигурант находится на территории России. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности", - пишет СБУ.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Черкасской области была разоблачена российская шпионка, которая хотела устроиться в органы местного самоуправления.
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