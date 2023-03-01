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Формуватимуть "російські цінності": в окупації пишуть спецпідручник з української мови

Фото: в окупації пишуть спецпідручник з української мови (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українську мову на тимчасово окупованих територіях планують викладати за спеціальним підручником. Таким чином росіяни хочуть нав'язати школярам власні "цінності".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Новини Донбасу".

Відповідно до держконтракту, Росія пише підручник з української мови для шкіл на окупованих територіях, який призначатиметься учням 5-9 класів, які хочуть продовжити навчання саме українською мовою.

Зазначається, що майбутній підручник повинен "формувати в учнів традиційні російські цінності, що відображають самобутній духовний, історичний і культурний розвиток багатонаціонального народу Росії, історичну пам'ять і спадкоємність поколінь, єдність народів Росії, вищі моральні почуття, пріоритет духовного над матеріальним, сімейні традиції".

Підручник повинен відповідати Конституції Росії й формувати в учнів "громадянську позицію".

"Учням за рішенням батьків і педагогів надаватиметься можливість і далі вчити українську мову як рідну", - заявив російський міністр освіти Сергій Кравцов.

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