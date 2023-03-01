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Будут формировать "российские ценности": в оккупации пишут спецучебник по украинскому языку

Фото: в оккупации пишут спецучебник по украинскому языку (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинский язык на временно оккупированных территориях планируется преподавать по специальному учебнику. Таким образом, россияне хотят навязать школьникам собственные "ценности".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Новини Донбасу".

Согласно госконтракту, Россия пишет учебник по украинскому языку для школ на оккупированных территориях, который будет предназначаться ученикам 5-9 классов, которые хотят продолжить обучение именно на украинском языке.

Отмечается, что будущий учебник должен "формировать у учащихся традиционные российские ценности, отражающие самобытное духовное, историческое и культурное развитие многонационального народа России, историческую память и преемственность поколений, единство народов России, высшие нравственные чувства, приоритет духовного над материальным, семейные традиции".

Учебник должен соответствовать Конституции России и формировать у учащихся "гражданскую позицию".

"Ученикам по решению родителей и педагогов будет предоставляться возможность и дальше учить украинский язык как родной", - заявил российский министр образования Сергей Кравцов.

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