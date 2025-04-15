Для формування фонду соцжитла задіють спеціальних операторів: подробиці

Для створення житлового фонду соціального призначення, який є базовою умовою для реалізації нового житлового законодавства, потрібно буде залучати фінансування одразу з кількох джерел.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк.

Крім бюджетних коштів і допомоги міжнародних партнерів, передбачена можливість використовувати приватний капітал. Йдеться про державно-приватне партнерство і створення операторів доступного житла приватної форми власності. Без використання цих інструментів створити необхідний житловий фонд соціального призначення буде складно.

За її словами, нині у парламенті готуються до розгляду і ухвалення законопроєкту №12377 - “Про основні засади житлової політики”. Цей законопроєкт, який є умовою отримання 50 млрд євро від ЄС за програмою Ukraine Facility, запустить в Україні масштабну реформу житлової сфери. Її мета - вирішити, зокрема, питання квартирних черг, в яких Українці стоять десятиліттями.

Шуляк нагадала, що крім запуску кількох механізмів, які дозволять придбати житло тим громадянам, які потребують поліпшення житлових умов, у новому житловому законодавстві передбачено надання житла у тимчасове користування. Це житло буде надаватись з житлового фонду соціального призначення, який буде знаходитись на балансі територіальних громад.

Зокрема, з нього надаватиметься житло у соціальну оренду. Втім, враховуючи потреби у такому житлі, підкреслила Шуляк, такий житловий фонд має бути дуже великим. А з урахуванням того, що наразі в Україні він практично відсутній, його створення потребуватиме дуже значних фінансових ресурсів.

"Фонд соціального житла має бути великим, на мільйони квадратних метрів. Відтак, держава повинна буде залучити всі можливі інструменти для його створення - без нього нове житлове законодавство, яким би сучасним і продуманним ми його не створили, ефективно запрацювати не зможе. Водночас, всі ми розуміємо, що лише за бюджетний кошт, а також за допомогою міжнародних партнерів, ми не зможемо його створити з урахуванням нинішніх потреб. Тож держава буде залучати і інші джерела і інструменти - зокрема, державно-приватне партнерство. Більше того, держава всіляко сприятиме розвитку такого інструменту вирішення житлового питання", - налогосила Шуляк.

Вона додала, що згідно з 1 ст. 4 Закону України "Про ДПП", будівництво та капітальний ремонт житлових будинків передбачені як діяльність, при якій може застосовуватися ДПП. Відповідно, розраховують, що державно-приватне партнерство стане одним з важливих інструментів для створення, наповнення і управління фондами соціального житла. Йдеться, зокрема, про залучення інвестицій для створення відповідних житлових фондів. Втім, це може бути вже готове житло з приватного житлового фонду - надане у соціальну оренду.

Іншим важливим інструментом для формування житлового фонду соціального призначення стане створення операторів доступного житла приватної форми власності. бути створені виключно для будівництва соціального житла або здійснення управління таким житлом, або будівництва та здійснення управління соціальним житлом. Дані щодо них мають бути обовʼязково внесені до Єдиної інформаційно-аналітичної житлової системи.

"Такі оператори мають право на пільгові довгострокові кредити, гранти та компенсацій за рахунок коштів державного та/або місцевих бюджетів, коштів міжнародної технічної допомоги, що залучаються для фінансування будівництва доступного житла та управління ним", - додала Олена Шуляк.

Нагадаємо, 7 січня цього року у ВР було зареєстровано законопроєкт №12377, який дає старт масштабній реформі житлової сфери. Це - перший законопроєкт, направлений на неї. Також будуть окремі законопроєкти, зокрема, про житловий фонд соціального призначення і управління цим фондом.