Для формирования фонда соцжилья задействуют специальных операторов: подробности

Для создания жилищного фонда социального назначения, который является базовым условием для реализации нового жилищного законодательства, нужно будет привлекать финансирование сразу из нескольких источников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий председателя комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главы партии "Слуга народа" Елены Шуляк.

Кроме бюджетных средств и помощи международных партнеров, предусмотрена возможность использовать частный капитал. Речь идет о государственно-частном партнерстве и создании операторов доступного жилья частной формы собственности. Без использования этих инструментов создать необходимый жилой фонд социального назначения будет сложно.

По ее словам, сейчас в парламенте готовятся к рассмотрению и принятию законопроекта №12377 - "Об основных принципах жилищной политики". Этот законопроект, который является условием получения 50 млрд евро от ЕС по программе Ukraine Facility, запустит в Украине масштабную реформу жилищной сферы. Ее цель - решить, в частности, вопрос квартирных очередей, в которых украинцы стоят десятилетиями.

Шуляк напомнила, что кроме запуска нескольких механизмов, которые позволят приобрести жилье тем гражданам, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, в новом жилищном законодательстве предусмотрено предоставление жилья во временное пользование. Это жилье будет предоставляться из жилищного фонда социального назначения, который будет находиться на балансе территориальных общин.

В частности, из него будет предоставляться жилье в социальную аренду. Впрочем, учитывая потребности в таком жилье, подчеркнула Шуляк, такой жилой фонд должен быть очень большим. А с учетом того, что сейчас в Украине он практически отсутствует, его создание потребует очень значительных финансовых ресурсов.

"Фонд социального жилья должен быть большим, на миллионы квадратных метров. Следовательно, государство должно будет привлечь все возможные инструменты для его создания - без него новое жилищное законодательство, каким бы современным и продуманным мы его не создали, эффективно заработать не сможет. В то же время, все мы понимаем, что только за бюджетные средства, а также с помощью международных партнеров, мы не сможем его создать с учетом нынешних потребностей. Поэтому государство будет привлекать и другие источники и инструменты - в частности, государственно-частное партнерство. Более того, государство всячески будет способствовать развитию такого инструмента решения жилищного вопроса", - налогосила Шуляк.

Она добавила, что согласно 1 ст. 4 Закона Украины "О ГЧП", строительство и капитальный ремонт жилых домов предусмотрены как деятельность, при которой может применяться ГЧП. Соответственно, рассчитывают, что государственно-частное партнерство станет одним из важных инструментов для создания, наполнения и управления фондами социального жилья. Речь идет, в частности, о привлечении инвестиций для создания соответствующих жилищных фондов. Впрочем, это может быть уже готовое жилье из частного жилого фонда - предоставленное в социальную аренду.

Другим важным инструментом для формирования жилищного фонда социального назначения станет создание операторов доступного жилья частной формы собственности. быть созданы исключительно для строительства социального жилья или осуществления управления таким жильем, или строительства и осуществления управления социальным жильем. Данные о них должны быть обязательно внесены в Единую информационно-аналитическую жилищную систему.

"Такие операторы имеют право на льготные долгосрочные кредиты, гранты и компенсации за счет средств государственного и/или местных бюджетов, средств международной технической помощи, привлекаемых для финансирования строительства доступного жилья и управления им", - добавила Елена Шуляк.

Напомним, 7 января этого года в ВР был зарегистрирован законопроект №12377, который дает старт масштабной реформе жилищной сферы. Это - первый законопроект, направленный на нее. Также будут отдельные законопроекты, в частности, о жилищном фонде социального назначения и управления этим фондом.