В Раде заявили, что "формулу Штаймайера" могут трансформировать

Фото: Максим Ткаченко (facebook.com)

Трансформация "формулы Штаймайера" возможна во время процесса переговоров "нормандской четверки"

"Формулу Штайнмайера" могут трансформировать в процессе переговоров "нормандской четверки". Об этом заявил заместитель главы фракции "Слуга народа" и член комитета Верховной рады по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Максим Ткаченко в интервью "Интерфакс-Украина".

По его словам, надежда на трансформацию некоторых пунктов "формулы Штайнмайера" появилась после прошлой встречи в нормандском формате.

"Мы хотим этот закон перезапустить, ведь после последней встречи в Париже стало понятно, что мы сможем "сдвинуть" позицию Российской Федерации. У нас появилось новое окно возможностей на этом треке. В детали этого процесса посвящены дипломаты, но по той информации, которая проскакивает, появляется надежда, что "формула Штайнмайера", лежащая в основе действующего закона, сможет немного трансформироваться", - сообщил Ткаченко.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что Россия считает возможным урегулирование конфликта на Донбассе при Зеленском. По словам главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова, достижение прогресса в урегулировании возможно только через прямой диалог.

Также сообщалось, что "формулу Штайнмайера" имплементируют в нынешний закон об особом статусе Донбасса.