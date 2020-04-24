В Формуле-1 допустили полную отмену гонок из-за коронавируса

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Чемпионат в 2020 году может не состоится вообще

Генеральный директор владеющей правами на Формулу-1 компании Liberty Media Грег Маффей заявил об отсутствии гарантий проведения "королевских гонок" в 2020 году. Об этом пишет испанское издание Marca.

Из-за пандемии коронавируса в сезоне чемпионата мира по автогонкам пока не проведено ни одного этапа. Стартовый Гран-при Австралии, наряду с некоторыми другими, был отменен. Часть этапов перенесли на неопределенный срок.

"Мы рассматриваем гипотетические ситуации, в которых будет ноль гонок, а также другие, с 15-18 этапами без болельщиков. У нас нет никаких гарантий, что сезон начнется", - отметил владелец Формулы-1.

На сегодня первыми этапами в расписании сезона-2020 значатся Гран-при Франции (26-28 июня), а затем Бельгии (28-30 августа), но их проведение в запланированные даты кажется маловероятным из-за правительственных ограничений, вызванных пандемией.

Напомним, ранее сообщалось, что старт нынешнего сезона Формулы-1 будет самым поздним за всю историю. Руководство гонок надеется возобновить чемпионат летом и провести 15-18 этапов.