"Формула Штайнмайера" является лишь частью урегулирования ситуации на Донбассе, - Макеев

Политический директор Министерства иностранных дел Алексей Макеев заявил, что подписанная в Минске "формула Штайнмайера" является лишь элементом общего урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Макеева в Twitter.

По его словам, "формула Штайнмайера" говорит о том, как может вступить в силу закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе. При этом Макеев отмечает, что в формуле нет пункта об автономии Донбасса.

"Формула является лишь частью общего урегулирования и не существует отдельно от других важных элементов урегулирования российско-украинского международного вооружённого конфликта", - заявил он.

Также Макеев отметил, что закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе вступит в силу в том случае, если в ОРДЛО пройдут выборы, которые ОБСЕ признает демократическими.

"Поэтому требование дипломатов к Российской Федерации, которую также поддерживают наши коллеги по нормандскому формату - это вывести войска и дать Украине возможность восстановить суверенитет над оккупированной территорией", - резюмировал украинский дипломат.

Напомним, ранее в ОБСЕ прокомментировали подписание "формулы Штайнмайера". Глава организации Георгий Церетели считает документ единственным решением реализации Минских соглашений.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Штайнмайер отреагировал на критику его формулы по Донбассу. По его словам, формула - это попытка разделить крупные шаги на серию маленьких.