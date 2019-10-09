ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Формула Штайнмайера" является лишь частью урегулирования ситуации на Донбассе, - Макеев

Новости » Политика    09.10.2019 - 14:16
"Формула Штайнмайера" является лишь частью урегулирования ситуации на Донбассе, - Макеев
Фото: Алексей Макеев

По его словам, она не существует отдельно от других элементов урегулирования войны на Донбассе

Политический директор Министерства иностранных дел Алексей Макеев заявил, что подписанная в Минске "формула Штайнмайера" является лишь элементом общего урегулирования ситуации на Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Макеева в Twitter.

По его словам, "формула Штайнмайера" говорит о том, как может вступить в силу закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе. При этом Макеев отмечает, что в формуле нет пункта об автономии Донбасса.

"Формула является лишь частью общего урегулирования и не существует отдельно от других важных элементов урегулирования российско-украинского международного вооружённого конфликта", - заявил он.

Также Макеев отметил, что закон об особенностях местного самоуправления на Донбассе вступит в силу в том случае, если в ОРДЛО пройдут выборы, которые ОБСЕ признает демократическими.

"Поэтому требование дипломатов к Российской Федерации, которую также поддерживают наши коллеги по нормандскому формату - это вывести войска и дать Украине возможность восстановить суверенитет над оккупированной территорией", - резюмировал украинский дипломат.

Напомним, ранее в ОБСЕ прокомментировали подписание "формулы Штайнмайера". Глава организации Георгий Церетели считает документ единственным решением реализации Минских соглашений.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Штайнмайер отреагировал на критику его формулы по Донбассу. По его словам, формула - это попытка разделить крупные шаги на серию маленьких.

Протесты Нацкорпуса в Золотом: главное В ОБСЕ прокомментировали подписание "формулы Штайнмайера"
Новости Украины формула Штайнмайера
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь