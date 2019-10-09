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"Формула Штайнмайера" є лише частиною врегулювання ситуації на Донбасі, - Макєєв

Новини » Політика    09.10.2019 - 14:16
"Формула Штайнмайера" є лише частиною врегулювання ситуації на Донбасі, - Макєєв
Фото: Олексій Макєєв

За його словами, вона не існує окремо від інших елементів врегулювання війни на Донбасі

Політичний директор Міністерства закордонних справ Олексій Макєєв заявив, що підписана в Мінську "формула Штайнмайера" є лише елементом загального врегулювання ситуації на Донбасі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Макєєва у Twitter.

За його словами, "формула Штайнмайера" говорить про те, як може вступити в силу закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі. При цьому Макєєв зазначає, що у формулі немає пункту про автономію Донбасу.

"Формула є лише частиною загального врегулювання і не існує окремо від інших важливих елементів врегулювання російсько-українського міжнародного збройного конфлікту", - заявив він.

Також Макєєв зазначив, що закон про особливості місцевого самоврядування на Донбасі вступить в силу в тому випадку, якщо в ОРДЛО пройдуть вибори, які ОБСЄ визнає демократичними.

"Тому вимога дипломатів до Російської Федерації, яку також підтримують наші колеги по нормандскому формату - це вивести війська і дати Україні можливість відновити суверенітет над окупованою територією", - резюмував український дипломат.

Нагадаємо, раніше в ОБСЄ прокоментували підписання "формули Штайнмайера". Голова організації Георгій Церетелі вважає документ єдиним рішенням реалізації Мінських угод.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Штайнмайер відреагував на критику його формули по Донбасу. За його словами, формула - це спроба розділити великі кроки на серію маленьких.

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