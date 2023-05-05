UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Формула миру Зеленського є єдиним виходом, однак Росія не прийме її, - Боррель

Фото: Жозеп Боррель, голова зовнішньополітичного відомства Європейського союзу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Формула миру президента України Володимира Зеленського є унікальною, однак Росія не підтримає її.

Про це заявив голова зовнішньополітичного відомства Європейського союзу Жозеп Боррель, пише РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

За словами Борреля, запропонований Китаєм "мирний план" є мрією та списком бажань.

"Китайський мирний план не можна назвати таким, це мрія, список бажань. Єдиний мирний план - це план Зеленського, але Росія ніколи його не прийме", - відзначив Боррель під час виступу на конференції, що була організована Європейським університетським інститутом у Флоренції.

Нагадаємо, РБК-Україна розкривало подробиці української формули миру, яка полягає в гарантіях радіаційної, ядерної, продовольчої та енергетичної безпеки, а також виведенні військ РФ з окупованих територій.

Як відзначив держсекретар США Ентоні Блінкен, Штати відкрито сприймають зусилля Китаю щодо просування миру в Україні, однак Пекін повинен розуміти, що всі ініціативи необхідно створювати на відновленні територіальної цілісності, суверенітету й незалежності.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяКитайЕвросоюз