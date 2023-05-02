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Блінкен розповів, як в США реагують на бажання "миротворства" Китаю в Україні

Новость на русском →
США, Вівторок 02 травня 2023 20:24
Блінкен розповів, як в США реагують на бажання "миротворства" Китаю в Україні Фото: Держсекретар США Ентоні Блінкен (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Сполучені Штати відкрито сприймають зусилля Китаю щодо просування миру в Україні. Однак Пекін має розуміти, що всі ініціативи необхідно створювати на відновленні базових принципів - територіальної цілісності, суверенітету й незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю держсекретаря США Ентоні Блінкена телеканалу Fox News.

"Ми відкрито ставимося до будь-якої країни, яка долучається до відповідальних зусиль, спрямованих на просування миру", - заявив Блінкен.

Він також уточнив, що в основі цього процесу мають враховуватися певні підходи.

"Перш за все, все починається з визнання того, що фундаментально поставлено на карту – це територіальна цілісність, суверенітет і незалежність України, тому будь-яка мирна угода повинна ґрунтуватися на цьому", - сказав він.

За його словами, важливо, щоби кожен, хто бере участь у зміцненні миру, спілкувався напряму з українською стороною, яка є жертвою цієї агресії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Зеленський та Сі Цзіньпін провели перші переговори з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Також ми писали, що, за словами посла Британії в Україні Мелінди Сіммонс, для Китаю було б розумно приєднатися до української мирної формули.

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