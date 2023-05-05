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Формула мира Зеленского является единственным выходом, однако Россия не примет ее, - Боррель

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Пятница 05 мая 2023 12:25
Формула мира Зеленского является единственным выходом, однако Россия не примет ее, - Боррель Фото: Жозеп Боррель, глава внешнеполитического ведомства Европейского союза (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Формула мира президента Украины Владимира Зеленского уникальна, однако Россия не поддержит ее.

Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Европейского союза Жозеп Боррель, пишет РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.

По словам Борреля, предложенный Китаем мирный план является мечтой и списком желаний.

"Китайский мирный план нельзя назвать таким, это мечта, список желаний. Единственный мирный план - это план Зеленского, но Россия никогда его не примет", - отметил Боррель во время выступления на конференции, организованной Европейским университетским институтом во Флоренции.

Напомним, РБК-Украина раскрывало подробности украинской формулы мира, заключающейся в гарантиях радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, а также выводе войск РФ с оккупированных территорий.

Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, Штаты открыто воспринимают усилия Китая в продвижении мира в Украине, однако Пекин должен понимать, что все инициативы необходимо создавать на восстановлении территориальной целостности, суверенитета и независимости.

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