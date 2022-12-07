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"Мазераті" презентувала ліврею на дебютний сезон у Формулі E

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Монако, Середа 07 грудня 2022 11:56
"Мазераті" презентувала ліврею на дебютний сезон у Формулі E Фото: Темно-сині барви стануть візитівкою "Мазераті" (facebook.com/MaseratiMSGRacing)
Автор: Антон Федорців

Італійський автовиробник "Мазераті" показав вигляд боліда стайні в сезоні 2022/23 "електричної" Формули.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди.

Машина отримала назву Tipo Folgore. У дизайні боліда використали чорний і темно-синій кольори. Ніс прикрасили фірмовим тризубом "Мазераті".

"Першим гоночним автомобілем з тризубом була модель Tipo 26, що дебютувала в 1926 році на "Тарга Флоріо". Альф'єрі Мазераті за її кермом здобув перемогу в своєму класі. 96 років по тому Maserati Tipo Folgore входить в еру електрифікації зі зухвалим тризубом, а новий бренд Folgore матиме лінійку електричних на 100% машин", – ідеться в заяві.

"Мазераті" – умовно нова стайня Формули E. Команда "Вентурі" змінила власників і керівника та виступатиме під італійським брендом у сезоні 2022/23. Пілотами команди стали колишній віце-чемпіон серії Едоардо Мортара та екс-пілот симулятора "Мерседеса" в F1 Максіміліан Гюнтер.

Іспанська Валенсія наступного тижня прийме офіційні тести Формули E. Старт нового сезону запланований на середину січня в Мехіко.

До слова, раніше "Макларен" оголосив імена пілотів на перший сезон у Формулі E.

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