"Мазераті" презентувала ліврею на дебютний сезон у Формулі E

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди .

Машина отримала назву Tipo Folgore. У дизайні боліда використали чорний і темно-синій кольори. Ніс прикрасили фірмовим тризубом "Мазераті".

"Першим гоночним автомобілем з тризубом була модель Tipo 26, що дебютувала в 1926 році на "Тарга Флоріо". Альф'єрі Мазераті за її кермом здобув перемогу в своєму класі. 96 років по тому Maserati Tipo Folgore входить в еру електрифікації зі зухвалим тризубом, а новий бренд Folgore матиме лінійку електричних на 100% машин", – ідеться в заяві.

"Мазераті" – умовно нова стайня Формули E. Команда "Вентурі" змінила власників і керівника та виступатиме під італійським брендом у сезоні 2022/23. Пілотами команди стали колишній віце-чемпіон серії Едоардо Мортара та екс-пілот симулятора "Мерседеса" в F1 Максіміліан Гюнтер.

Іспанська Валенсія наступного тижня прийме офіційні тести Формули E. Старт нового сезону запланований на середину січня в Мехіко.

History meets innovation.



Introducing the Maserati Tipo Folgore. pic.twitter.com/W5lEzG8o33 — Maserati MSG Racing (@Maserati_FE) December 6, 2022