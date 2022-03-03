ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Формула-1 окончательно отказалась от Гран-при России

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 17:09
Формула-1 окончательно отказалась от Гран-при России Фото: Льюис Хэмилтон на Гран-при России (formula1.com)
Автор: Антон Федорцив

Чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1 окончательно расторг контракт с промоутером Гран-при России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Формулы-1.

Организаторы Королевских автогонок подтвердили завершение сотрудничества с промоутером Гран-при России. Разорванный контракт предусматривал проведение этапа ежегодно до 2025 года включительно.

"Это значит, что Россия больше не будет принимать гонки в будущем", – коротко заявили в Формуле-1.

На минувшей неделе организаторы чемпионата отказались от проведения Гран-при России в 2022 году. Тогда после совещания со всеми командами на фоне вторжения РФ в Украину назвали проведение этапа в Сочи неприемлемым.

К слову, ранее УЕФА наказал Беларусь, обязав проводить все международные матчи на нейтральных полях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1 Российская Федерация
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси