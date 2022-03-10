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Формула-1 заборонила показ перегонів у Росії

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Четвер 10 березня 2022 22:00
Формула-1 заборонила показ перегонів у Росії Фото: Пілоти Формули-1 в сезоні-2022 (twitter.com/F1)
Автор: Антон Федорців

Королівські автоперегони вирішили обірвати абсолютно всі зв'язки з Росією. Після відмови від гран-прі в Сочі Формула-1 розірвала контракт на показ на території РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на заяву телеканалу "Матч ТВ" у Twitter.

Сезон-2022 російські телеглядачі не побачать. Формула-1 вирішила в односторонньому порядку припинити дію контракту з місцевим транслятором.

Окрім того, в Росії буде заблокований доступ до сервісу F1 TV Pro та його архівних матеріалів. Відтепер Формула-1 на території РФ недоступна для перегляду в будь-якому форматі.

Раніше Формула-1 відмовилася від проведення Гран-прі Росії, попри укладений до 2025 року контракт. Натомість команда "Хаас" розірвала контракт із російським спонсором і позбулася пілота Нікіти Мазепіна.

Нагадаємо, що Burger King відмовився від інвестицій в російський ринок через вторгнення до України.

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