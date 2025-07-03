Формула-1 на Сільверстоуні: хто здивує фанатів і чи зупинять Піастрі

Цього тижня Формула-1 продовжиться Гран-прі Великої Британії. Перегони на трасі Сільверстоун пройдуть 4-6 липня.
РБК-Україна розповідає про графік перегонів та де дивитися.
Після напруженого вікенду в Австрії пілоти Формули-1 переміщуються до Сільверстоуна - легендарної британської траси, яка безперервно приймає Гран-прі з 1987 року.
Для багатьох команд і гонщиків цей етап стане домашнім. Зокрема, для Льюїса Гамільтона, який уже 9 разів перемагав тут, і це рекорд на одному етапі за всю історію Формули-1.
Щодо команд, то лідерами за кількістю перемог у Британії залишається "Феррарі" – 18 тріумфів, щоправда, значна частина з них була здобута ще до 1980-х.
У "Макларена" - 14 виграних гонок.
Попри торішню перемогу Гамільтона, цьогоріч фаворити інші. Макс Ферстаппен втратив позиції у загальному заліку після сходу в Австрії.
Тим часом "Макларен" показує стабільні результати, де Оскар Піастрі продовжує утримувати лідерство в команді.
Не менш цікава ситуація розгортається за лаштунками, адже "Мерседес" активізував перемовини з Ферстаппеном, який раніше не розглядав зміну команди, однак зараз, видно, готовий до змін.
П’ятниця, 4 липня
Субота, 5 липня
Неділя, 6 липня
Перегони проходитимуть у класичному форматі: три практики, кваліфікація та недільна гонка.
Спринт-формат, який колись вперше випробували саме у Сільверстоуні у 2021 році, цього року не застосовується.
Усі сесії Гран-прі Великої Британії 2025 транслюватимуться на:
Перша пряма трансляція відбудеться у суботу о 17:00 за київським часом.
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