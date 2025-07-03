Формула-1 на Сільверстоуні: хто здивує фанатів і чи зупинять Піастрі

РБК-Україна розповідає про графік перегонів та де дивитися.

Формула-1 у Великій Британії: ключові факти перед стартом етапу

Після напруженого вікенду в Австрії пілоти Формули-1 переміщуються до Сільверстоуна - легендарної британської траси, яка безперервно приймає Гран-прі з 1987 року.

Для багатьох команд і гонщиків цей етап стане домашнім. Зокрема, для Льюїса Гамільтона, який уже 9 разів перемагав тут, і це рекорд на одному етапі за всю історію Формули-1.

Щодо команд, то лідерами за кількістю перемог у Британії залишається "Феррарі" – 18 тріумфів, щоправда, значна частина з них була здобута ще до 1980-х.

У "Макларена" - 14 виграних гонок.

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Попри торішню перемогу Гамільтона, цьогоріч фаворити інші. Макс Ферстаппен втратив позиції у загальному заліку після сходу в Австрії.

Тим часом "Макларен" показує стабільні результати, де Оскар Піастрі продовжує утримувати лідерство в команді.

Не менш цікава ситуація розгортається за лаштунками, адже "Мерседес" активізував перемовини з Ферстаппеном, який раніше не розглядав зміну команди, однак зараз, видно, готовий до змін.

Розклад Гран-прі Великої Британії

П’ятниця, 4 липня

14:30 - Перше тренування

18:00 - Друге тренування

Субота, 5 липня

13:30 - Третя практика

17:00 - Кваліфікація

Неділя, 6 липня

17:00 - Основна гонка

Перегони проходитимуть у класичному форматі: три практики, кваліфікація та недільна гонка.

Спринт-формат, який колись вперше випробували саме у Сільверстоуні у 2021 році, цього року не застосовується.

Поточні позиції команд у Кубку конструкторів після 10 етапів:

"Макларен" - 417 очок "Феррарі" - 210 "Мерседес" - 209 "Ред Булл" - 162 "Вільямс" – 55 "Рейсінг Буллз" – 36 "Хаас" – 29 "Астон Мартін" – 28 "Кік Заубер" - 26 "Альпін" - 11

Де дивитись Формулу-1

Усі сесії Гран-прі Великої Британії 2025 транслюватимуться на:

OTT-платформі Setanta Sports

телеканалі Setanta Sports+

Перша пряма трансляція відбудеться у суботу о 17:00 за київським часом.