Формула-1 на Сільверстоуні: хто здивує фанатів і чи зупинять Піастрі
Цього тижня Формула-1 продовжиться Гран-прі Великої Британії. Перегони на трасі Сільверстоун пройдуть 4-6 липня.
РБК-Україна розповідає про графік перегонів та де дивитися.
Формула-1 у Великій Британії: ключові факти перед стартом етапу
Після напруженого вікенду в Австрії пілоти Формули-1 переміщуються до Сільверстоуна - легендарної британської траси, яка безперервно приймає Гран-прі з 1987 року.
Для багатьох команд і гонщиків цей етап стане домашнім. Зокрема, для Льюїса Гамільтона, який уже 9 разів перемагав тут, і це рекорд на одному етапі за всю історію Формули-1.
Щодо команд, то лідерами за кількістю перемог у Британії залишається "Феррарі" – 18 тріумфів, щоправда, значна частина з них була здобута ще до 1980-х.
У "Макларена" - 14 виграних гонок.
Сезон-2025: інтриги, ситуація в чемпіонаті та форма фаворитів
Попри торішню перемогу Гамільтона, цьогоріч фаворити інші. Макс Ферстаппен втратив позиції у загальному заліку після сходу в Австрії.
Тим часом "Макларен" показує стабільні результати, де Оскар Піастрі продовжує утримувати лідерство в команді.
Не менш цікава ситуація розгортається за лаштунками, адже "Мерседес" активізував перемовини з Ферстаппеном, який раніше не розглядав зміну команди, однак зараз, видно, готовий до змін.
Розклад Гран-прі Великої Британії
П’ятниця, 4 липня
- 14:30 - Перше тренування
- 18:00 - Друге тренування
Субота, 5 липня
- 13:30 - Третя практика
- 17:00 - Кваліфікація
Неділя, 6 липня
- 17:00 - Основна гонка
Перегони проходитимуть у класичному форматі: три практики, кваліфікація та недільна гонка.
Спринт-формат, який колись вперше випробували саме у Сільверстоуні у 2021 році, цього року не застосовується.
Поточні позиції команд у Кубку конструкторів після 10 етапів:
- "Макларен" - 417 очок
- "Феррарі" - 210
- "Мерседес" - 209
- "Ред Булл" - 162
- "Вільямс" – 55
- "Рейсінг Буллз" – 36
- "Хаас" – 29
- "Астон Мартін" – 28
- "Кік Заубер" - 26
- "Альпін" - 11
Де дивитись Формулу-1
Усі сесії Гран-прі Великої Британії 2025 транслюватимуться на:
- OTT-платформі Setanta Sports
- телеканалі Setanta Sports+
Перша пряма трансляція відбудеться у суботу о 17:00 за київським часом.
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