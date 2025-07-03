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Формула-1 на Сільверстоуні: хто здивує фанатів і чи зупинять Піастрі

Четвер 03 липня 2025 21:44
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Формула-1 на Сільверстоуні: хто здивує фанатів і чи зупинять Піастрі Учасники Формули-1 (фото: Getty Images)
Автор: Styler Editor 4

Цього тижня Формула-1 продовжиться Гран-прі Великої Британії. Перегони на трасі Сільверстоун пройдуть 4-6 липня.

РБК-Україна розповідає про графік перегонів та де дивитися.

Формула-1 у Великій Британії: ключові факти перед стартом етапу

Після напруженого вікенду в Австрії пілоти Формули-1 переміщуються до Сільверстоуна - легендарної британської траси, яка безперервно приймає Гран-прі з 1987 року.

Для багатьох команд і гонщиків цей етап стане домашнім. Зокрема, для Льюїса Гамільтона, який уже 9 разів перемагав тут, і це рекорд на одному етапі за всю історію Формули-1.

Щодо команд, то лідерами за кількістю перемог у Британії залишається "Феррарі" – 18 тріумфів, щоправда, значна частина з них була здобута ще до 1980-х.

У "Макларена" - 14 виграних гонок.

Сезон-2025: інтриги, ситуація в чемпіонаті та форма фаворитів

Попри торішню перемогу Гамільтона, цьогоріч фаворити інші. Макс Ферстаппен втратив позиції у загальному заліку після сходу в Австрії.

Тим часом "Макларен" показує стабільні результати, де Оскар Піастрі продовжує утримувати лідерство в команді.

Не менш цікава ситуація розгортається за лаштунками, адже "Мерседес" активізував перемовини з Ферстаппеном, який раніше не розглядав зміну команди, однак зараз, видно, готовий до змін.

Розклад Гран-прі Великої Британії

П’ятниця, 4 липня

  • 14:30 - Перше тренування
  • 18:00 - Друге тренування

Субота, 5 липня

  • 13:30 - Третя практика
  • 17:00 - Кваліфікація

Неділя, 6 липня

  • 17:00 - Основна гонка

Перегони проходитимуть у класичному форматі: три практики, кваліфікація та недільна гонка.

Спринт-формат, який колись вперше випробували саме у Сільверстоуні у 2021 році, цього року не застосовується.

Поточні позиції команд у Кубку конструкторів після 10 етапів:

  1. "Макларен" - 417 очок
  2. "Феррарі" - 210
  3. "Мерседес" - 209
  4. "Ред Булл" - 162
  5. "Вільямс" – 55
  6. "Рейсінг Буллз" – 36
  7. "Хаас" – 29
  8. "Астон Мартін" – 28
  9. "Кік Заубер" - 26
  10. "Альпін" - 11

Де дивитись Формулу-1

Усі сесії Гран-прі Великої Британії 2025 транслюватимуться на:

  • OTT-платформі Setanta Sports
  • телеканалі Setanta Sports+

Перша пряма трансляція відбудеться у суботу о 17:00 за київським часом.

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