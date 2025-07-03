Формула-1 на Сильверстоуне: кто удивит фанатов и остановят ли Пиастри
На этой неделе Формула-1 продолжится Гран-при Великобритании. Гонки на трассе Сильверстоун пройдут 4-6 июля.
РБК-Украина рассказывает о графике гонки и где смотреть.
Формула-1 в Великобритании: ключевые факты перед стартом этапа: ключевые факты перед стартом этапа
После напряженного уик-энда в Австрии пилоты Формулы-1 перемещаются в Сильверстоун - легендарную британскую трассу, которая непрерывно принимает Гран-при с 1987 года.
Для многих команд и гонщиков этот этап станет домашним. В частности, для Льюиса Гамильтона, который уже 9 раз побеждал здесь, и это рекорд на одном этапе за всю историю Формулы-1.
Что касается команд, то лидерами по количеству побед в Британии остается "Феррари " - 18 триумфов, правда, значительная часть из них была добыта еще до 1980-х.
У "Макларена" - 14 выигранных гонок.
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Несмотря на прошлогоднюю победу Гамильтона, в этом году фавориты другие. Макс Ферстаппен потерял позиции в общем зачете после схода в Австрии.
Между тем "Макларен" показывает стабильные результаты, где Оскар Пиастри продолжает удерживать лидерство в команде.
Не менее интересная ситуация разворачивается за кулисами, ведь "Мерседес" активизировал переговоры с Ферстаппеном, который ранее не рассматривал смену команды, однако сейчас, видно, готов к переменам.
Расписание Гран-при Великобритании
Пятница, 4 июля
- 14:30 - Первая тренировка
- 18:00 - Вторая тренировка
Суббота, 5 июля
- 13:30 - Третья практика
- 17:00 - Квалификация
Воскресенье, 6 июля
- 17:00 - Основная гонка
Гонки будут проходить в классическом формате: три практики, квалификация и воскресная гонка.
Спринт-формат, который когда-то впервые испытали именно в Сильверстоуне в 2021 году, в этом году не применяется.
Текущие позиции команд в Кубке конструкторов после 10 этапов:
- "Макларен" - 417 очков
- "Феррари" - 210
- "Мерседес" - 209
- "Ред Булл" - 162
- "Уильямс" - 55
- "Рэйсинг Буллз" - 36
- "Хаас" - 29
- "Астон Мартин" - 28
- "Кик Заубер" - 26
- "Альпин" - 11
Где смотреть Формулу-1
Все сессии Гран-при Великобритании 2025 будут транслироваться на:
- OTT-платформе Setanta Sports
- телеканале Setanta Sports+
Первая прямая трансляция состоится в субботу в 17:00 по киевскому времени.
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