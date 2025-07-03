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Формула-1 на Сильверстоуне: кто удивит фанатов и остановят ли Пиастри

Четверг 03 июля 2025 21:44
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Формула-1 на Сильверстоуне: кто удивит фанатов и остановят ли Пиастри Участники Формулы-1 (фото: Getty Images)
Автор: Екатерина Урсатий

На этой неделе Формула-1 продолжится Гран-при Великобритании. Гонки на трассе Сильверстоун пройдут 4-6 июля.

РБК-Украина рассказывает о графике гонки и где смотреть.

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После напряженного уик-энда в Австрии пилоты Формулы-1 перемещаются в Сильверстоун - легендарную британскую трассу, которая непрерывно принимает Гран-при с 1987 года.

Для многих команд и гонщиков этот этап станет домашним. В частности, для Льюиса Гамильтона, который уже 9 раз побеждал здесь, и это рекорд на одном этапе за всю историю Формулы-1.

Что касается команд, то лидерами по количеству побед в Британии остается "Феррари " - 18 триумфов, правда, значительная часть из них была добыта еще до 1980-х.

У "Макларена" - 14 выигранных гонок.

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Несмотря на прошлогоднюю победу Гамильтона, в этом году фавориты другие. Макс Ферстаппен потерял позиции в общем зачете после схода в Австрии.

Между тем "Макларен" показывает стабильные результаты, где Оскар Пиастри продолжает удерживать лидерство в команде.

Не менее интересная ситуация разворачивается за кулисами, ведь "Мерседес" активизировал переговоры с Ферстаппеном, который ранее не рассматривал смену команды, однако сейчас, видно, готов к переменам.

Расписание Гран-при Великобритании

Пятница, 4 июля

  • 14:30 - Первая тренировка
  • 18:00 - Вторая тренировка

Суббота, 5 июля

  • 13:30 - Третья практика
  • 17:00 - Квалификация

Воскресенье, 6 июля

  • 17:00 - Основная гонка

Гонки будут проходить в классическом формате: три практики, квалификация и воскресная гонка.

Спринт-формат, который когда-то впервые испытали именно в Сильверстоуне в 2021 году, в этом году не применяется.

Текущие позиции команд в Кубке конструкторов после 10 этапов:

  1. "Макларен" - 417 очков
  2. "Феррари" - 210
  3. "Мерседес" - 209
  4. "Ред Булл" - 162
  5. "Уильямс" - 55
  6. "Рэйсинг Буллз" - 36
  7. "Хаас" - 29
  8. "Астон Мартин" - 28
  9. "Кик Заубер" - 26
  10. "Альпин" - 11

Где смотреть Формулу-1

Все сессии Гран-при Великобритании 2025 будут транслироваться на:

  • OTT-платформе Setanta Sports
  • телеканале Setanta Sports+

Первая прямая трансляция состоится в субботу в 17:00 по киевскому времени.

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