Формула-1 на Сильверстоуне: кто удивит фанатов и остановят ли Пиастри

На этой неделе Формула-1 продолжится Гран-при Великобритании. Гонки на трассе Сильверстоун пройдут 4-6 июля.

РБК-Украина рассказывает о графике гонки и где смотреть.

Формула-1 в Великобритании: ключевые факты перед стартом этапа: ключевые факты перед стартом этапа

После напряженного уик-энда в Австрии пилоты Формулы-1 перемещаются в Сильверстоун - легендарную британскую трассу, которая непрерывно принимает Гран-при с 1987 года.

Для многих команд и гонщиков этот этап станет домашним. В частности, для Льюиса Гамильтона, который уже 9 раз побеждал здесь, и это рекорд на одном этапе за всю историю Формулы-1.

Что касается команд, то лидерами по количеству побед в Британии остается "Феррари " - 18 триумфов, правда, значительная часть из них была добыта еще до 1980-х.

У "Макларена" - 14 выигранных гонок.

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Несмотря на прошлогоднюю победу Гамильтона, в этом году фавориты другие. Макс Ферстаппен потерял позиции в общем зачете после схода в Австрии.

Между тем "Макларен" показывает стабильные результаты, где Оскар Пиастри продолжает удерживать лидерство в команде.

Не менее интересная ситуация разворачивается за кулисами, ведь "Мерседес" активизировал переговоры с Ферстаппеном, который ранее не рассматривал смену команды, однако сейчас, видно, готов к переменам.

Расписание Гран-при Великобритании

Пятница, 4 июля

14:30 - Первая тренировка

18:00 - Вторая тренировка

Суббота, 5 июля

13:30 - Третья практика

17:00 - Квалификация

Воскресенье, 6 июля

17:00 - Основная гонка

Гонки будут проходить в классическом формате: три практики, квалификация и воскресная гонка.

Спринт-формат, который когда-то впервые испытали именно в Сильверстоуне в 2021 году, в этом году не применяется.

Текущие позиции команд в Кубке конструкторов после 10 этапов:

"Макларен" - 417 очков "Феррари" - 210 "Мерседес" - 209 "Ред Булл" - 162 "Уильямс" - 55 "Рэйсинг Буллз" - 36 "Хаас" - 29 "Астон Мартин" - 28 "Кик Заубер" - 26 "Альпин" - 11

Где смотреть Формулу-1

Все сессии Гран-при Великобритании 2025 будут транслироваться на:

OTT-платформе Setanta Sports

телеканале Setanta Sports+

Первая прямая трансляция состоится в субботу в 17:00 по киевскому времени.