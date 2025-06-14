Формула-1: що очікувати від Гран-прі Канади та хто фаворит перегонів

Згадуючи минулорічний хаос

Цей етап стане своєрідною паузою у європейській частині сезону – після гонки у Монреалі "королева автоспорту" повернеться до Європи, де з 27 до 29 червня відбудеться Гран-прі Австрії.

Минулого року етап у Канаді супроводжувався низкою організаційних проблем – тоді через дощі та конструкційні недоліки було підтоплено паддок, коментаторські кабіни й навіть VIP-зони. Цьогоріч організатори запевняють, що вжили всіх необхідних заходів, щоб уникнути повторення таких інцидентів.

Фаворити та шанси

На думку букмекерів, головним претендентом на перемогу в Монреалі є австралієць Оскар Піастрі з "Макларен" – коефіцієнт на його перемогу становить 2,37. Дещо менше аналітики оцінюють шанси його напарника Ландо Норріса (2,62).

Чинний чемпіон світу та триразовий переможець автодрому Жиля Вільнева Макс Ферстаппен з "Ред Булл" отримав коефіцієнт 6,00. Значно нижчими є шанси Шарля Леклера з "Феррарі" (15,00), а також Джорджа Расселла ("Мерседес") та Льюїса Хемілтона ("Феррарі") – 17,00.

Абсолютними рекордсменами за кількістю перемог у Гран-прі Канади залишаються Міхаель Шумахер та Льюїс Хемілтон – кожен має по 7 перемог.

Однак останні три роки тут беззаперечно домінував Макс Ферстаппен, вигравши три етапи поспіль.

Розклад гоночного вікенду та де дивитися

Розклад Гран-прі Канади:

Субота, 14 червня

23:00 - Кваліфікація

Неділя, 15 червня

21:00 - Гонка

Кваліфікацію та гонку в прямому ефірі покаже Setanta Sports – офіційний транслятор Формули-1 в Україні.

Трансляції будуть доступними на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports+.