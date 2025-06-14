Формула-1: що очікувати від Гран-прі Канади та хто фаворит перегонів
В Монреалі пройде вже десятий етап чемпіонату світу Формули-1 сезону-2025. Гран-прі Канади традиційно прийме автодром імені Жиля Вільнева.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Формули-1.
Згадуючи минулорічний хаос
Цей етап стане своєрідною паузою у європейській частині сезону – після гонки у Монреалі "королева автоспорту" повернеться до Європи, де з 27 до 29 червня відбудеться Гран-прі Австрії.
Минулого року етап у Канаді супроводжувався низкою організаційних проблем – тоді через дощі та конструкційні недоліки було підтоплено паддок, коментаторські кабіни й навіть VIP-зони. Цьогоріч організатори запевняють, що вжили всіх необхідних заходів, щоб уникнути повторення таких інцидентів.
Фаворити та шанси
На думку букмекерів, головним претендентом на перемогу в Монреалі є австралієць Оскар Піастрі з "Макларен" – коефіцієнт на його перемогу становить 2,37. Дещо менше аналітики оцінюють шанси його напарника Ландо Норріса (2,62).
Чинний чемпіон світу та триразовий переможець автодрому Жиля Вільнева Макс Ферстаппен з "Ред Булл" отримав коефіцієнт 6,00. Значно нижчими є шанси Шарля Леклера з "Феррарі" (15,00), а також Джорджа Расселла ("Мерседес") та Льюїса Хемілтона ("Феррарі") – 17,00.
Абсолютними рекордсменами за кількістю перемог у Гран-прі Канади залишаються Міхаель Шумахер та Льюїс Хемілтон – кожен має по 7 перемог.
Однак останні три роки тут беззаперечно домінував Макс Ферстаппен, вигравши три етапи поспіль.
Розклад гоночного вікенду та де дивитися
Розклад Гран-прі Канади:
Субота, 14 червня
- 23:00 - Кваліфікація
Неділя, 15 червня
- 21:00 - Гонка
Кваліфікацію та гонку в прямому ефірі покаже Setanta Sports – офіційний транслятор Формули-1 в Україні.
Трансляції будуть доступними на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports+.
Раніше повідомили за якої умови Ферстаппен піде з Формули-1 вже цього року.
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