ua en ru
Сб, 14 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Формула-1: що очікувати від Гран-прі Канади та хто фаворит перегонів

Монреаль, Субота 14 червня 2025 19:36
UA EN RU
Формула-1: що очікувати від Гран-прі Канади та хто фаворит перегонів Фото: 10-й етап чемпіонату-2025 пройде в Канаді (Getty Images)
Автор: Андрій Костенко

В Монреалі пройде вже десятий етап чемпіонату світу Формули-1 сезону-2025. Гран-прі Канади традиційно прийме автодром імені Жиля Вільнева.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Формули-1.

Згадуючи минулорічний хаос

Цей етап стане своєрідною паузою у європейській частині сезону – після гонки у Монреалі "королева автоспорту" повернеться до Європи, де з 27 до 29 червня відбудеться Гран-прі Австрії.

Минулого року етап у Канаді супроводжувався низкою організаційних проблем – тоді через дощі та конструкційні недоліки було підтоплено паддок, коментаторські кабіни й навіть VIP-зони. Цьогоріч організатори запевняють, що вжили всіх необхідних заходів, щоб уникнути повторення таких інцидентів.

Фаворити та шанси

На думку букмекерів, головним претендентом на перемогу в Монреалі є австралієць Оскар Піастрі з "Макларен" – коефіцієнт на його перемогу становить 2,37. Дещо менше аналітики оцінюють шанси його напарника Ландо Норріса (2,62).

Чинний чемпіон світу та триразовий переможець автодрому Жиля Вільнева Макс Ферстаппен з "Ред Булл" отримав коефіцієнт 6,00. Значно нижчими є шанси Шарля Леклера з "Феррарі" (15,00), а також Джорджа Расселла ("Мерседес") та Льюїса Хемілтона ("Феррарі") – 17,00.

Абсолютними рекордсменами за кількістю перемог у Гран-прі Канади залишаються Міхаель Шумахер та Льюїс Хемілтон – кожен має по 7 перемог.

Однак останні три роки тут беззаперечно домінував Макс Ферстаппен, вигравши три етапи поспіль.

Розклад гоночного вікенду та де дивитися

Розклад Гран-прі Канади:

Субота, 14 червня

  • 23:00 - Кваліфікація

Неділя, 15 червня

  • 21:00 - Гонка

Кваліфікацію та гонку в прямому ефірі покаже Setanta Sports – офіційний транслятор Формули-1 в Україні.

Трансляції будуть доступними на ОТТ-платформі Setanta Sports, а також на телеканалі Setanta Sports+.

Раніше повідомили за якої умови Ферстаппен піде з Формули-1 вже цього року.

Також ми писали, що чемпіонський болід Шумахера продали за рекордну суму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Формула-1
Новини
Лукашенко боїться та перенесе навчання з РФ від кордону України, - Зеленський
Лукашенко боїться та перенесе навчання з РФ від кордону України, - Зеленський
Аналітика
Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова