Формула-1: что ожидать от Гран-при Канады и кто фаворит гонки

В Монреале пройдет уже десятый этап чемпионата мира Формулы-1 сезона-2025. Гран-при Канады традиционно примет автодром имени Жиля Вильнева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Формулы-1 .

Вспоминая прошлогодний хаос

Этот этап станет своеобразной паузой в европейской части сезона - после гонки в Монреале "королева автоспорта" вернется в Европу, где с 27 по 29 июня состоится Гран-при Австрии.

В прошлом году этап в Канаде сопровождался рядом организационных проблем - тогда из-за дождей и конструкционных недостатков были подтоплены паддок, комментаторские кабины и даже VIP-зоны. В этом году организаторы уверяют, что приняли все необходимые меры, чтобы избежать повторения таких инцидентов.

Фавориты и шансы

По мнению букмекеров, главным претендентом на победу в Монреале является австралиец Оскар Пиастри из "Макларен" - коэффициент на его победу составляет 2,37. Несколько меньше аналитики оценивают шансы его напарника Ландо Норриса (2,62).

Действующий чемпион мира и трехкратный победитель автодрома Жиля Вильнева Макс Ферстаппен из "Ред Булл" получил коэффициент 6,00. Значительно ниже шансы Шарля Леклера из "Феррари" (15,00), а также Джорджа Расселла ("Мерседес") и Льюиса Хэмилтона ("Феррари") - 17,00.

Абсолютными рекордсменами по количеству побед в Гран-при Канады остаются Михаэль Шумахер и Льюис Хэмилтон - каждый имеет по 7 побед.

Однако последние три года здесь безоговорочно доминировал Макс Ферстаппен, выиграв три этапа подряд.

Расписание гоночного уикенда и где смотреть

Расписание Гран-при Канады:

Суббота, 14 июня

23:00 - Квалификация

Воскресенье, 15 июня

21:00 - Гонка

Квалификацию и гонку в прямом эфире покажет Setanta Sports - официальный транслятор Формулы-1 в Украине.

Трансляции будут доступны на ОТТ-платформе Setanta Sports, а также на телеканале Setanta Sports+.