Формула-1 рассматривает новую дату проведения Гран-при Китая

Фото: иллюстрированное изображение (formula1.com)

Правда этап существенно сократят

Руководство Формулы-1 изучает возможность провести Гран-при Китая в ноябре. Об этом сообщает Motorsport.

Гонка, которая должна была пройти в Шанхае в апреле отменена из-за вспышки коронавируса. Однако организаторы все же хотят ее провести, и одной из дат рассматривается 22 ноября - между гонками в Бразилии и Абу-Даби. Для этого гоночный уикенд придется сократить до двух дней, а тренировки - отменить.

Формула-1 стремится сохранить Гран При Китая в календаре-2020, чтобы не потерять около 43 млн долларов от организаторов шанхайского этапа. По информации издания City A.M, такова сумма взноса за право проведения Гран При Китая в этом году.

В связи со вспышкой новой эпидемии в Китае уже были отменены проведения международные турниры по теннису, лыжному спорту, футболу, хоккею и баскетболу. В частности, из-за вируса отменили чемпионский бой украинского боксера Виктора Постола против американца Хосе Рамиреса, который должен был состояться 1 февраля в китайском городе Хайкоу.