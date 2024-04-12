Формула-1 презентувала календар на наступний сезон

Наступний сезон F1 складатиметься з 24-х гран-прі. Розпочнеться змагальний рік у середині березня, а завершиться 7 грудня.

Австралія повернеться до ролі стартового етапу сезону. Вікенд у Мельбурні на трасі "Альберт-парк" запланований на 14-16 березня. Далі елітні пілоти відвідають Китай, Японію, Бахрейн, Саудівська Аравію і США (Маямі). Натомість перший європейський гран-прі відбудеться аж у середині травня – в італійській Імолі.

Усі гонки, окрім однієї, відбудуться в неділю. Гран-прі Лас-Вегаса заплановане на суботу, 22 листопада. Завершиться сезон в Абу-Дабі в перші вихідні зими (5-7 грудня).

До календаря сезону-2024 також потрапили 24 гран-прі. Наразі відбулися етапи в Бахрейні, Саудівській Аравії, Австралії та Японії. Наступна гонка відбудеться в Шанхаї (19-21 квітня).