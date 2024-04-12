RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Формула-1 представила календарь на следующий сезон

Фото: F1 сохранит 24 гран-при на 2025 год (facebook.com/Formula1)
Автор: Антон Федорцив

Королевские автогонки неожиданно опубликовали расписание этапов сезона-2025.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на официальный сайт чемпионата.

Следующий сезон F1 будет состоять из 24-х гран-при. Начнется соревновательный год в середине марта, а завершится 7 декабря.

Австралия вернется в роль стартового этапа сезона. Уикенд в Мельбурне на трассе "Альберт-парк" запланирован на 14-16 марта. Далее элитные пилоты посетят Китай, Японию, Бахрейн, Саудовскую Аравию и США (Майами). Первый европейский гран-при состоится в середине мая – в итальянской Имоле.

Все гонки, кроме одной, пройдут в воскресенье. Гран-при Лас-Вегаса запланировано на субботу, 22 ноября. Завершится сезон в Абу-Даби в первые выходные зимы (5-7 декабря).

В календарь сезона-2024 также попали 24 гран-при. В настоящее время состоялись этапы в Бахрейне, Саудовской Аравии, Австралии и Японии. Следующая гонка состоится в Шанхае (19-21 апреля).

 

К слову, ранее Алонсо подписал контракт с "Астон Мартином" на длительный период.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Формула-1