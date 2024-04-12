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Алонсо обрав несподіваний варіант продовження кар'єри

Сільверстон, П'ятниця 12 квітня 2024 11:11
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Алонсо обрав несподіваний варіант продовження кар'єри Фото: Фернандо Алонсо проводить другий сезон за британців (facebook.com/AstonMartinF1Team)
Автор: Антон Федорців

Дворазовий чемпіон світу Фернандо Алонсо підписав новий контракт зі стайнею Формули-1 "Астон Мартін".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт команди.

42-річний іспанець вирішив продовжити виступи в британській стайні. Інтерес до ветерана впродовж останнього часу приписували "Мерседесу" та навіть "Ред Буллу".

Алонсо залишив підпис під багаторічною угодою з "Астон Мартіном". Терміни договору наразі залишаються невідомими. Утім, експерти припускають, що наддосвідчений пілот виступатиме за стайню в сезоні-2026 – першому з оновленим регламентом і двигунами "Хонда" для команди.

"Астон Мартін" після підписання контракту з Алонсо випустив офіційний прес-реліз. Повідомлення команди виявилося лаконічним і складається з однієї фрази іспанця – "Я тут, щоб залишитися". На офіційному сайті стайня додала, що цитата ветерана стала відповіддю на всі спекуляції щодо майбутнього.

Алонсо приєднався до "Астон Мартіна" перед минулим сезоном. За рік він набрав 206 очок (4-те місце), 8 разів піднявся на подіум, показав одне найшвидше коло та забезпечив британській стайні 5-ту позицію у Кубку конструкторів. У сезоні-2024 іспанець здобув 24 пункти за чотири гран-прі.

Алонсо обрав несподіваний варіант продовження кар'єри

Фото: Прес-реліз "Астон Мартіна" про новий контракт Фернандо Алонсо (twitter.com/AstonMartinF1)

До слова, раніше Ферстаппен тріумфував на Гран-прі Японії з дублем "Ред Булла".

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