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Формула-1 остаточно втратила один гран-прі сезону-2023: скільки етапів відбудеться

Фото: Медіазаходи на Гран-прі Шанхаю у 2019 році (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорців

Керівництво Королівських автоперегонів відмовилося від планів замінити Гран-прі Шанхаю у календарі прийдешнього сезону. Етап у китайському мегалополісі зірваний через коронавірусні обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт чемпіонату.

17 січня Формула-1 оголосила, що не вноситиме змін у річний календар змагань. У сезоні-2023 "Великого цирку" відбудеться 23 гран-прі.

Боси Королівських автоперегонів передумали шукати заміну для Гран-прі Шанхаю. Раніше автоспортивні функціонери вивчали альтернативні варіанти для збереження у графіку рекордної кількості етапів (24). Претендентами на повернення в календар F1 були Туреччина та Португалія, але через додаткові витрати вони втратили нагоду прийняти чемпіонат.

Повернення Формули-1 в Шанхай зірвалося через запровадження китайською владою жорстких коронавірусних обмежень. Місцеві чиновники відмовилися розробляти окремий протокол для гонщиків і персоналу Королівських автоперегонів. Востаннє етап у Шанхаї відбувся у 2019 році.

На початку року ФІА запустила процес розширення F1. Зараз у чемпіонаті виступають 10 команд. Та вже незабаром у боксах можлива поява спільної команди "Андретті" та "Кадилака".

До слова, раніше "Феррарі" зберегла росіянина Шварцмана в команді на сезон-2023.

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Формула-1