Формула-1 окончательно потеряла один гран-при сезона-2023: сколько этапов состоится

17 января Формула-1 объявила, что не будет вносить изменения в годовой календарь соревнований. В сезоне-2023 "Большого цирка" состоится 23 гран-при.

Боссы Королевских автогонок передумали искать замену Гран-при Шанхая. Ранее автоспортивные функционеры изучали альтернативные варианты сохранения в графике рекордного количества этапов (24). Претендентами на возвращение в календарь F1 были Турция и Португалия, но из-за дополнительных расходов они упустили возможность принять чемпионат.

Возвращение Формулы-1 в Шанхай сорвалось из-за введения китайскими властями жестких коронавирусных ограничений. Местные чиновники отказались разрабатывать отдельный протокол для гонщиков и персонала Королевских автогонок. Последний этап в Шанхае состоялся в 2019 году.

В начале года ФИА запустила процесс расширения F1. В настоящее время в чемпионате выступают 10 команд. Однако уже вскоре в боксах возможно появление совместной команды "Андретти" и "Кадиллака".