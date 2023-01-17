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Формула-1 окончательно потеряла один гран-при сезона-2023: сколько этапов состоится

Фото: Медиа-мероприятия на Гран-при Шанхая в 2019 году (redbullcontentpool.com)
Автор: Антон Федорцив

Руководство Королевских автогонок отказалось от планов заменить Гран-при Шанхая в календаре грядущего сезона. Этап в китайском мегалополисе сорван из-за коронавирусных ограничений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт чемпионата.

17 января Формула-1 объявила, что не будет вносить изменения в годовой календарь соревнований. В сезоне-2023 "Большого цирка" состоится 23 гран-при.

Боссы Королевских автогонок передумали искать замену Гран-при Шанхая. Ранее автоспортивные функционеры изучали альтернативные варианты сохранения в графике рекордного количества этапов (24). Претендентами на возвращение в календарь F1 были Турция и Португалия, но из-за дополнительных расходов они упустили возможность принять чемпионат.

Возвращение Формулы-1 в Шанхай сорвалось из-за введения китайскими властями жестких коронавирусных ограничений. Местные чиновники отказались разрабатывать отдельный протокол для гонщиков и персонала Королевских автогонок. Последний этап в Шанхае состоялся в 2019 году.

В начале года ФИА запустила процесс расширения F1. В настоящее время в чемпионате выступают 10 команд. Однако уже вскоре в боксах возможно появление совместной команды "Андретти" и "Кадиллака".

К слову, ранее "Феррари" сохранила россиянина Шварцмана в команде на сезон-2023.

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Формула-1