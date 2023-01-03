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ФІА анонсувала розширення Формули-1: перші подробиці

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Париж, Вівторок 03 січня 2023 15:38
ФІА анонсувала розширення Формули-1: перші подробиці Фото: "Ред Булл" і "Мерседес" матимуть ще одного конкурента (facebook.com/Formula1)
Автор: Антон Федорців

Процедуру розширення найпрестижніших автомобільних перегонів запустила Міжнародна автомобільна федерація (ФІА). Наразі у Формулі-1 виступають 10 команд.

Про це заявив президент організації Мохаммед Бен Сулаєм, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Twitter функціонера.

ФІА розпочне пошук новий стаєнь для Королівських автоперегонів. Після сезону-2016 у "Великому цирку" змагається десяток команд, хоча двосторонній договір встановив максимальну кількість учасників на рівні 11-ти.

"Я попросив свою команду ФІА розглянути можливість запуску процедури відбору для потенційних нових команд чемпіонату світу Формула-1", – заявив Бен Сулаєм.

Процедура та вимоги до потенційних кандидатів наразі залишаються невідомі. Раніше стайні F1 були не в захваті від ідеї збільшення кількості команд у чемпіонаті через боязнь втратити частину призових. Однак, нова стайня зобов'яжеться перерахувати 200 млн доларів у спецфонд для компенсації втрат.

Першим претендентом на приєднання до Формули-1 буде "Андретті". Американська команда легендарної династії намагалася придбати "Заубер", а після провалу операції націлилася на самостійну участь у чемпіонаті з 2024 року.

До слова, раніше склали нестандартні прогнози у спорті на 2023 рік.

Нагадаємо, минулого тижня підготували дайджест головних спортивних подій 2022 року.

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