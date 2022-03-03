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Формула-1 окончательно отказалась от Гран-при России

Автор: Антон Федорцив

Чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1 окончательно расторг контракт с промоутером Гран-при России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Формулы-1.

Организаторы Королевских автогонок подтвердили завершение сотрудничества с промоутером Гран-при России. Разорванный контракт предусматривал проведение этапа ежегодно до 2025 года включительно.

"Это значит, что Россия больше не будет принимать гонки в будущем", – коротко заявили в Формуле-1.

На минувшей неделе организаторы чемпионата отказались от проведения Гран-при России в 2022 году. Тогда после совещания со всеми командами на фоне вторжения РФ в Украину назвали проведение этапа в Сочи неприемлемым.

К слову, ранее УЕФА наказал Беларусь, обязав проводить все международные матчи на нейтральных полях.

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Формула-1Российская Федерация