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Формула-1 остаточно відмовилася від Гран-прі Росії

Автор: Антон Федорців

Чемпіонат світу з автоперегонів у класі Формула-1 остаточно розірвав контракт із промоутером Гран-прі Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Формули-1.

Організатори Королівських автоперегонів підтвердили завершення співпраці з промоутером Гран-прі Росії. Розірваний контракт передбачав проведення етапу щороку до 2025-го включно.

"Це означає, що Росія більше на прийматиме перегони в майбутньому", – коротко заявили у Формулі-1.

Минулого тижня організатори чемпіонату відмовилися від проведення Гран-прі Росії в 2022 році. Тоді після наради зі всіма командами на фоні вторгнення РФ до України назвали проведення етапу в Сочі неприйнятним.

До слова, раніше УЄФА покарав Білорусь, зобов'язавши проводити всі міжнародні матчі на нейтральних полях.

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Формула-1Російська Федерація