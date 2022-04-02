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Формируют заслоны для отступления. Арестович объяснил ввод войск РФ в Сумскую область

Фото: оккупанты формируют заслоны при отступлении в Сумской области (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Российские захватчики формируют в Сумской области заслоны для отступления. Для этого противник вводит войска из Курской области РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника главы Офиса президента Алексея Арестовича.

"Противник вводит из Курской области сюда (Конотопский район - ред.) определенное количество войск, но это не попытка создать ударную группировку. Эти войска не представляют угрозы ни Сумам, ни Чернигову, ни Киеву и другим городам в этих трех областях. Это просто заслоны, чтобы Вооруженные силы Украины их не уничтожили, когда они отходят в сторону границы", - сказал Арестович.

По его словам, сегодня ночью - 2 апреля - украинские военные нанесли мощный удар по одной из колонн российских войск, которые заходили на украинскую территорию.

"В результате там образовалась такая себе Чернобаевка", - подытожил Арестович.

Напомним, ранее глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил о накапливании противником в области военной техники.

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