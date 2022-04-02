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Формують заслони для відступу. Арестович пояснив введення військ РФ в Сумську область

Фото: окупанти формують заслони при відступі в Сумській області (facebook com mod mil rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Російські загарбники формують у Сумській області заслони для відступу. Для цього противник вводить війська з Курської області РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника глави Офісу президента Олексія Арестовича.

"Противник вводить з Курської області сюди (Конотопський район - ред.) певну кількість військ, але це не спроба створити ударне угруповання. Ці війська не становлять загрози ні Сумам, ні Чернігову, ні Києву та іншим містам у цих трьох областях. Це просто заслони, щоб Збройні Сили України їх не знищили, коли вони відходять у бік кордону", - сказав Арестович.

За його словами, сьогодні вночі - 2 квітня - українські військові завдали потужного удару по одній з Колон російських військ, які заходили на українську територію.

"В результаті там утворилася така собі Чорнобаївка", - підсумував Арестович.

Нагадаємо, раніше глава Сумської ОВА Дмитро Живицький повідомив про накопичення противником в області військової техніки.

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