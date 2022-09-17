Формирует "реестры" пенсионеров в Херсонской области: СБУ обнаружила предательницу

По информации следователей, летом женщина перешла на сторону врага и получила псевдодолжность.

"Она осуществляет руководство захваченного военнослужащими РФ Олешковского сервисного центра Главного управления Пенсионного фонда Украины в Херсонской области и выполняет поручение оккупационных властей", - говорится в сообщении.

Женщина уже начала начислять местным жителям "материальную помощь" в размере 10 тысяч рублей. Также она занялась формированием "реестров" пенсионеров для выплат пенсий по законодательству страны-агрессора.

СБУ заочно сообщила женщине о подозрении в государственной измене и за совершенное ей грозит пожизненное заключение.