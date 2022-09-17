RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Формує "реєстри" пенсіонерів в Херсонській області: СБУ виявила зрадницю

Фото: Формує "реєстри" пенсіонерів в Херсонській області: СБУ виявила зрадницю (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитро Браславський

Жінка очолила фейковий "пенсійний фонд міста Олешки Херсонської області" та почала формувати "реєстри" місцевих пенсіонерів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.

За інформацією слідчих, влітку жінка перейшла на бік ворога та отримала псевдопосаду.

"Вона здійснює керівництво захопленого військовослужбовцями РФ Олешківського сервісного центру Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області та виконує доручення окупаційної влади", - йдеться у повідомленні.

Жінка вже почала нараховувати місцевим мешканцям "матеріальну допомогу" в розмірі 10 тисяч рублів. Також вона зайнялась формуванням "реєстрів" пенсіонерів для виплат пенсій за законодавством країни-агресора.

СБУ заочно повідомило жінці про підозру у державній зраді та за скоєне їй загрожує довічне ув'язнення.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру судді Північного апеляційного господарського суду, який агітував своїх знайомих за підтримку "русского міра" в Києві.

Також, Україна оголосила підозру "судді ДНР", який виніс смертні вироки іноземним бійцям.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниХерсонская областьВійна в Україні