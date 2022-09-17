Формує "реєстри" пенсіонерів в Херсонській області: СБУ виявила зрадницю

Жінка очолила фейковий "пенсійний фонд міста Олешки Херсонської області" та почала формувати "реєстри" місцевих пенсіонерів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Херсонської обласної прокуратури.
За інформацією слідчих, влітку жінка перейшла на бік ворога та отримала псевдопосаду.
"Вона здійснює керівництво захопленого військовослужбовцями РФ Олешківського сервісного центру Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області та виконує доручення окупаційної влади", - йдеться у повідомленні.
Жінка вже почала нараховувати місцевим мешканцям "матеріальну допомогу" в розмірі 10 тисяч рублів. Також вона зайнялась формуванням "реєстрів" пенсіонерів для виплат пенсій за законодавством країни-агресора.
СБУ заочно повідомило жінці про підозру у державній зраді та за скоєне їй загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру судді Північного апеляційного господарського суду, який агітував своїх знайомих за підтримку "русского міра" в Києві.
Також, Україна оголосила підозру "судді ДНР", який виніс смертні вироки іноземним бійцям.
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