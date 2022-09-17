Формує "реєстри" пенсіонерів в Херсонській області: СБУ виявила зрадницю

За інформацією слідчих, влітку жінка перейшла на бік ворога та отримала псевдопосаду.

"Вона здійснює керівництво захопленого військовослужбовцями РФ Олешківського сервісного центру Головного управління Пенсійного фонду України в Херсонській області та виконує доручення окупаційної влади", - йдеться у повідомленні.

Жінка вже почала нараховувати місцевим мешканцям "матеріальну допомогу" в розмірі 10 тисяч рублів. Також вона зайнялась формуванням "реєстрів" пенсіонерів для виплат пенсій за законодавством країни-агресора.

СБУ заочно повідомило жінці про підозру у державній зраді та за скоєне їй загрожує довічне ув'язнення.