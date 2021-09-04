Формат привлечения США к урегулированию на Донбассе сейчас прорабатывается, - Кулеба

США должны присоединиться к урегулированию ситуации на Донбассе. Сейчас прорабатывается вопрос, каким будет формат такого привлечения.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью "РБК-Украина" .

"Наша позиция заключается в том, что без активного привлечения США к переговорному процессу существенно улучшить ситуацию безопасности на востоке будет крайне сложной задачей. Какой это может быть формат? Этот вопрос сейчас как раз прорабатывается", - сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина настаивает на привлечении США к переговорам по Донбассу.

Напомним, во время визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон США выразили готовность участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Донбассе.

РБК-Украина писало, что США участвовать в урегулировании конфликта на Донбассе и возвращении Крыма. Украина ожидает ряд визитов, которые состоятся в ближайшие месяцы.