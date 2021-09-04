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Формат залучення США до врегулювання на Донбасі зараз опрацьовується, - Кулеба

Автор: Мілан Лєліч

США повинні долучитися до врегулювання ситуації на Донбасі. Зараз опрацьовується питання, яким буде формат такого залучення.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю "РБК-Україна".

Він зазначив, що Україна наполягає на залученні США до переговорів по Донбасу.

"Наша позиція полягає в тому, що без активного залучення США до переговорного процесу суттєво поліпшити безпекову ситуацію на сході буде вкрай складним завданням. Який це може бути формат? Це питання зараз якраз пропрацьовується", - сказав Кулеба.

Нагадаємо, під час візиту президента Володимира Зеленського в Вашингтон США висловили готовність брати участь у переговорах щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

РБК-Україна писало, що США братимуть участь в урегулюванні конфлікту на Донбасі та поверненні Криму. Україна очікує на низку візитів, які відбудуться в найближчі місяці.

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ДонбасДмитро Кулеба