Формат НМТ можуть змінити: як це вплине на абітурієнтів із прифронтових регіонів
В Україні можуть переглянути формат національного мультипредметного тесту (НМТ). Однак зміни можуть ускладнити доступ до освіти для абітурієнтів із прифронтових та окупованих територій.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг в Медіацентрі Україна директорки Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяни Вакуленко.
Вона зазначає, що УЦОЯО готовий до змін у проведенні НМТ. Однак перед ухваленням будь-яких рішень мають бути враховані наслідки для найвразливіших категорій вступників - зокрема тих, хто проживає на тимчасово окупованих або прифронтових територіях.
"Ми готові до змін і аналізу критики, але варто пам’ятати: кожна новація може ускладнити проходження тесту для інших вступників", - зазначила вона.
Чому зараз не можна скоротити тривалість НМТ
За словами Вакуленко, одне з найчастіших зауважень до НМТ - його тривалість. Тестування триває до чотирьох годин, і багато хто втрачає концентрацію на фінальному етапі.
Однак спроби розділити тест на дві частини - наприклад, на два дні - можуть створити ще більше проблем. Це торкнеться тих, хто не має змоги двічі приїхати на пункт тестування, хто проживає у регіонах з постійними повітряними тривогами або перебуває за кордоном.
"Якщо ми розтягнемо тест на два дні, отримаємо подвоєне навантаження. А вступники можуть не встигнути пройти жодну з сесій. Це означає додаткову сесію і загалом чотири дні викликів", - пояснила директорка УЦОЯО.
Вона наголосила, що будь-які зміни у форматі тестування мають враховувати баланс між якісним оцінюванням і доступністю для всіх вступників.
Результати НМТ-2025
Раніше РБК-Україна писало, що учасники НМТ, які складали тест до 5 червня, вже можуть переглянути результати у своїх персональних кабінетах. Там доступні інформаційна картка для вступу та картка результатів за предметами. Результати для тих, хто здавав тест після 5 червня, будуть доступні до 4 липня. З 4 липня також можна замовити офіційний витяг із результатами для вступу до іноземних вишів.
Також ми розповідали, що після завершення НМТ учасники одразу бачать попередні тестові бали за кожен предмет, але це ще не остаточні результати для вступу. Офіційні рейтингові бали (у шкалі 100-200) з’являться в електронних кабінетах до 4 липня (основна сесія) або до 30 липня (додаткова сесія).
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